ASSE, FC Nantes, RC Lens, OM - Mercato : ils ont tous raté un immense buteur cet été !

Adrian Grbic a alimenté le feuilleton de l’été. Passé tout à tour dans les radars du FC Nantes, de l’ASSE, du RC Lens ou encore de l’OM - pour ne citer qu’eux - l’attaquant autrichien a finalement décidé de signer au FC Lorient. Buteur face au RC Strasbourg pour son premier match en L1 avec les Merlus, le buteur de 24 ans a de quoi laisser des regrets quand on écoute les louanges de son ancien entraîneur clermontois Pascal Gastien.

« Ses buts et son efficacité devant le but laissent planer le danger. Il a énorme pied droit, comme j’ai rarement vu, avec une frappe de balle exceptionnelle, à la fois puissante et chirurgicale. En plus, le ballon flotte… et il sait où le ballon va. On peut mettre une cible. Ça m’a vraiment impressionné, relate le technicien auvergnat dans Le Télégramme. C’est quelqu’un qui a du caractère. Il est capable de répondre aux provocations de l’adversaire. Il montre à l’adversaire qu’il n’a pas peur et qu’il est capable de répondre à l’agressivité de certains joueurs. »