ASSE, Girondins - Mercato : Ben Arfa donne encore plus de regrets aux Verts

Jean-Louis Gasset bichonne Hatem Ben Arfa et il le lui rend plutôt bien. Depuis son arrivée aux Girondins de Bordeaux cet été, le milieu offensif (33 ans) semble retrouver son niveau petit à petit au point d’avoir fait gagner son équipe la semaine dernière à Rennes (1-0).

L’ancien entraîneur adjoint de Laurent Blanc au PSG n'en est pourtant pas à sa première tentative de relancer HBA. L'Equipe, dans son édition du jour, rappelle que Gasset avait déjà tenté le coup à l'ASSE à son arrivée en janvier 2018.

Ben Arfa est aussi devenu un leader de vestiaire

A l'époque, HBA avait fait le choix d'aller au bout de son contrat au PSG malgré sa situation d'échec. C’est bien dommage tant l’intéressé semble aujourd’hui capable d’insuffler une nouvelle dynamique par son talent balle au pied mais aussi son aura dans le vestiaire, ce qui manque cruellement aux Verts version 2020-2021.

« Pour l’instant ça fonctionne très bien entre Hatem Ben Arfa et le staff des Girondins de Bordeaux, assure le journaliste de Gold FM Julien Bée. Quand on voit ses performances en ce moment, on ne peut qu’être satisfait parce que franchement, on ne le voyait pas être à ce niveau-là si rapidement. Être un leader technique oui, mais être un leader de groupe non, et c’est ce qu’il est en train de faire. Bravo à Jean-Louis Gasset qui est en train de bien gérer Hatem Ben Arfa. »