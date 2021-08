ASSE, Girondins - Mercato : Bordeaux arrive sur une vieille piste des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Lucien Agoumé dans le viseur de Bordeaux ? Selon les informations de Nabil Djellit, le journaliste de France Football rapporte que le milieu de terrain de l’Inter Milan pourrait faire son retour en France sous la forme d’un prêt.

Les Girondins de Bordeaux, l’ASSE (qui ont déjà suivi le joueur lors des mercato passés), et le Stade Brestois seraient notamment intéressés par l’ancien sochalien de 19 ans, qui depuis son arrivée chez les nerazzurri n’a disputé que 3 matchs. La saison passée il a disputé 14 matches en prêt à La Spezia. Si l’intérêt des Girondins semble logique avec les potentiels départs de Yacine Adli et Thomas Basic, du coté de l’ASSE Claude Puel peut déjà compter sur la présence de Neyou, Camara, Gourna, Moueffek et il parait peu probable que le coach stéphanois signe encore un milieu. Affaire à suivre.

