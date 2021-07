ASSE, Girondins - Mercato : cet ancien attaquant repousse Lopez pour draguer Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Passé par Everton, la Fiorentina ou encore l’ASSE, Kevin Mirallas est en quête d’un nouveau challenge. L’attaquant de 33 ans, invité de beIN SPORTS début juillet, avait évoqué son avenir et avoué qu’il aimerait revenir en France en faisant un appel du pied aux Verts !

« On attend la bonne offre, le bon projet. Je laisse mes agents travailler là-dessus, ils savent de quoi j'ai envie. On verra ce qui va s'offrir à moi. Il y a déjà pas mal de pistes. Un retour en France n'est pas à exclure, avait-il fait savoir sans fard. J'aime le pays, il y a de belles pistes en France. Ça c'est toujours bien passé. Même à Saint-Etienne, même si cela s'est mal terminé. Ça reste une superbe aventure et c'est un club que je porte en moi. C'est un club prestigieux, en plus il y a Claude Puel. Lui pourrait me faire revenir là-bas et le fait qu'il y a quelque chose d'inachevé. »

Si l’ASSE ne semble pas intéressée par le profil de l’ancien attaquant belge, sans doute trop vieux pour Puel, le buteur belge vient d’éconduire les Girondins de Bordeaux. Le compte MSV Foot, qui sort l’information, ajoute que l’attaquant de 33 ans privilégierait un avenir en Turquie.

UPDATE: le projet de la direction bordelaise n’emballe clairement pas l’ancien de Lille et de Saint Étienne.



Rester en Turquie serait la priorité de l'ancien international belge pour le moment.