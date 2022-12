ASSE, Girondins – Mercato : Concarneau règle la question Amine Boutrah en janvier !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Placé sur la piste d'Amine Boutrah (Concarneau, 22 ans) au même titre que Montpellier ou les Girondins de Bordeaux, l'ASSE va devoir patienter un peu avant d'accueillir le « nouveau Ribéry » du National 1.

En effet, si les Verts ont un besoin urgent de sang frais pour cet hiver et ne verrait pas d'un mauvais œil l'arrivée d'un dynamiteur de défense, du côté de Concarneau où l'ancien Bastiais est encore sous contrat jusqu'au 30 juin prochain, on n'entend pas ouvrir la porte.

Boutrah ira au bout de la saison à Concarneau

Interrogé par Ouest-France, Stéphane Le Mignan, le coach breton, a été très clair : « La probabilité qu’Amine reste chez nous jusqu’à la fin de la saison est très très forte. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Il a des clubs qui le suivent mais il y a aucune idée de partir. On est habitués. L’an passé, c’était le cas avec Donatien Gomis et Fahd El Khoumisti. L’année d’avant avec Peter Ouanneh. Il y a un contrat. On ne va pas s’affoler avec ça ».