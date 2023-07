ASSE, Girondins - Mercato : double coup de théâtre pour Livolant !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Le dossier Jérémy Livolant patine. Si l’EA Guingamp compte sur lui la saison prochaine, l’attaquant de 25 ans est pressé de d»couvrir un nouveau projet et aurait même très envie de signer à l’ASSE malgré le fort intérêt des Girondins de Bordeaux à son égard. Problème : un autre candidat s’est déclaré cet été.

« Guingamp dit 3 pour en avoir 1,5 M€ »

Selon Foot Mercato, Lecce est entré dans la course pour signer l'ailier de Guingamp. De son côté, son prix de départ pourrait être un jeu de poker menteur du côté du club breton. « Guingamp dit 3 pour en avoir 1,5 M€, analyse Mohamed Toubache-Ter sur Twitter. Pour moi, Livolant c’est 500 000 euros max… Faut pas abuser, non plus ! »

🚨EXCL : 🔴⚫️🇫🇷 #Ligue2 |



◉ Lecce est entré dans la course pour signer Jérémy Livolant, l'ailier de Guingamp. pic.twitter.com/KTNiLGiJYL — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 20, 2023

