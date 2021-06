ASSE, Girondins – Mercato : Karamoh fait naitre de gros doutes chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Selon le site Parmalive, l'ASSE est intéressée par le profil de Yann Karamoh, l'attaquant franco-ivoirien de Parme, relégué en série B. Le club italien espère plus de 5 M€ pour lâcher l'ancien joueur de Caen, de l'Inter Milan et de Bordeaux. Une somme que le club forézien était prêt à débourser en janvier pour l'Egyptien Mostafa Mohamed, mais qui rend tout de même l'opération compliquée en l'état des finances vertes.

Il n'a inscrit que 8 buts en trois ans...

« Le prix de Yann Karamoh est déjà un obstacle à sa venue », titrait le site EVECT, hier. Ce à quoi Dominique Bréard, supporter stéphanois et consultant régulier à But Saint-Etienne, a répondu, non sans humour : « Ses qualités footballistiques encore plus ».

Il faut dire que Karamoh (22 ans), déjà sur les tablettes vertes il y a deux ans, n'a guère brillé ces dernières saisons. Il sort d'une saison à 4 buts et 2 passes décisives avec Parme, avec qui il n'avait inscrit qu'1 but en 2019-20. En 33 matches avec Bordeaux en 2018-19, il avait totalisé 3 buts et 3 passes décisives. Des stats qui peuvent expliquer ce scepticisme, partagé par les supporters du site. Sur un sondage, 67% d'entre eux estiment que Karamoh ne doit pas être une priorité pour l'ASSE...

