ASSE, Girondins - Mercato : on sait enfin pourquoi Livolant a snobé les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : vous attendez quoi messieurs les dirigeants ?

Jérémy Livolant est Bordelais. Pisté par l’ASSE, l’ancien ailier de l’EA de Guingamp s'est officiellement engagé hier pour trois ans avec les Girondins. « L’indemnité de transfert est estimée à un peu plus d’1,2 millions d’euros, assorti de divers bonus et d’un pourcentage à la revente », selon Le Télégramme. Ayant joué tous les matches des 2 dernières saisons de L2, le joueur de 25 ans a délivré 11 passes décisives et claqué 9 pions lors du dernier exercice.

Le président de l’EAG ne voulait pas le céder à Sainté

Livolant avait envie de porter le maillot stéphanois mais un accord tripartite, n’a jamais pu être scellé. Pourquoi ? Selon Mohamed Toubache-Ter, c’est en réalité le président de l’EAG qui « ne voulait pas le céder à Sainté » ! « Faut demander au Président, a-t-il tweeté. Il a ses raisons et c’est le jeu. »

Tu as tout à fait raison… il ne voulait pas le céder à Sainté. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 27, 2023

