ASSE, Girondins - Mercato : Puel n’a pas encore abandonné l'un de ses chouchous !

Le dossier Lucien Agoumé fait saliver bon nombre de clubs de Ligue 1. Convoité en vain par l’ASSE il y a deux ans, le jeune milieu de terrain (19 ans) avait alors préféré s'engager pour quatre ans avec l'Inter de Milan.

Capitaine de l'équipe de France U18 qui a fini troisième de la Coupe du Monde au Brésil, l’intéressé est aujourd’hui dans le viseur du Stade Brestois, des Girondins de Bordeaux et de... l’ASSE ! Alors que la piste semblait avoir été abandonnée dans le Forez, Ouest France assure le contraire ce samedi... même si les Verts semblent accuser un temps de retard.

« En Ligue 1, le Stade Brestois et Saint-Étienne sont les pistes les plus chaudes pour l’accueillir, les Girondins de Bordeaux ayant un temps de retard, peut-on ainsi lire dans le quotidien régional. Le club finistérien serait même le plus avancé sur le dossier d’autant plus que son profil répondrait à un manque dans l’effectif brestois. Depuis le départ d’Ibrahima Diallo vers Southampton à la toute fin du mercato la saison dernière, Brest n’a jamais trouvé son successeur au poste de numéro 6. »

