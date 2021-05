ASSE, Girondins – Mercato : un latéral néerlandais serait dans le viseur

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Si l'ASSE n'a pas de gros moyens sur le Mercato d'été 2021, cela n'empêche pas la cellule de recrutement des Verts de garder quelques pistes sous le coude. Claude Puel est en quête prioritaire d'un défenseur central (en cas de retour probable de Pape Abou Cissé à l'Olympiakos) et d'un buteur. Néanmoins, Saint-Etienne reste aussi à l'affût d'un latéral gauche.

L'option Kenneth Paal à gauche

En fin de contrat en juin 2022, Miguel Trauco ne sera pas retenu en cas d'offre. Pas plus que Gabriel Silva, trop souvent blessé aux yeux du technicien castrais. Yvann Maçon est appelé à rebasculer à droite et, s'il peut dépanner, Timothée Kolodziejczak préfère l'axe. Comme Alexandros Katranis ne fera probablement que passer à l'Etrat avant de faire à nouveau ses valises, c'est à l'extérieur que Saint-Etienne cherche la perle rare.

D'après le journaliste Simone Rovera, l'ASSE regarde notamment aux Pays-Bas et a été séduite par les performances de Kenneth Paal (PEC Zwolle, 23 ans). Sous contrat jusqu'en juin 2022 et auteur d'une saison très régulière (28 apparitions, 1 passe décisive), l'ancien joueur du PSV intéresse également plusieurs clubs français (dont les Girondins), italiens et allemands. Affaire à suivre.