ASSE : il y a un an aussi Romeyer avait promis un Mercato ambitieux...

Alors que Bernard Caiazzo est muet depuis plusieurs années maintenant, les prises de parole de Roland Romeyer se font de plus en plus rares. Mais le 6 janvier 2022 dans Le Progrès, le président du Directoire était monté au créneau pour expliquer la décision du club de remercier Claude Puel et de faire appel à Pascal Dupraz. « Avec sa gestion, ça a été un peu compliqué à l'intérieur du club. Pour manager une équipe, il faut de l'empathie. Claude est un entraîneur brillant mais ça ne suffit pas. Si on sait bien prendre les hommes, tous ensemble, on peut renverser des montagnes », avait-il dit. Avant d'ajouter... « Pascal Dupraz est l'homme de la situation. Il est dans l'affectif. On a vu ce qu'il a fait ailleurs. Je le connais depuis longtemps. Il sait d'où il vient, il va très bien dans notre club. On a un peu le même tempérament. J'y crois fermement. J'ai confiance en l'équipe qui est en place ».

« Ce que l'on n'a pas pu dépenser cet été, on va le dépenser cet hiver »

Alors que l'ASSE n'avait recruté qu'un seul joueur à l'été 2021, Ignacio Ramirez, Romeyer avait aussi annoncé un Mercato ambitieux, comme il vient de le faire il y a quelques jours... « On avait les moyens de recruter cet été. Des joueurs voulaient rester, d'autres étaient disponibles. C'était le choix du manager général de ne pas recruter. Il pensait qu'avec l'effectif qu'il avait à sa disposition, ça allait le faire. Ce que l'on n'a pas pu dépenser cet été, on va le dépenser cet hiver. L'argent était prévu au budget. » De belles promesses qui n'avaient pas vraiment été suivies d'effets puisque l'ASSE avait recruté 7 joueurs, certes, mais à moindre coût, avec uniquement des prêtés (Bernardoni, Thioub, Crivelli, Sacko) et des joueurs libres (Gnagnon, Sako, Mangala)...