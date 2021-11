ASSE – INFO BUT ! L'avenir de Claude Puel ne tient toujours qu'à un fil

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Si on pouvait penser que le retournement de situation et la victoire de l'ASSE face à Clermont (3-2) permettrait à Claude Puel de vivre un peu plus sereinement la suite des évènements sur le banc des Verts, il n'en est rien.

En effet, selon nos informations, le Castrais est bel et bien toujours sur la sellette et son sort pourrait être tranché après le déplacement à Troyes le dimanche 21 novembre prochain (15 heures). Dans le viseur des dirigeants (et plus particulièrement des proches de Roland Romeyer!), Claude Puel ne devrait pas survivre à la prochaine contre-performance des Verts... A moins d'un redressement spectaculaire au classement.

Le clan Romeyer réclame sa tête

Si le clan Caïazzo est plus réservé sur la pertinence d'un licenciement de Puel, dans l'entourage du président du Directoire certains réclament sa tête depuis la lourde défaite face à Nice le 25 septembre (0-3) et n'ont pas varié d'un iota dans leur discours.

Même si les résultats arrachés face à Lyon, Angers et Clermont tendent à prouver que ses joueurs ne le lâchent pas, le clan Romeyer estime que Claude Puel n'a plus la main sur son vestiaire et qu'il faut trancher dès à présent. Par ailleurs, et alors qu'on pouvait penser que Jean-François Soucasse comptait parmi les partisans de Puel, le président délégué de l'ASSE s'est désolidarisé de son Manager lors de son entretien accordé à France Bleu mercredi matin.

Pas franchement engageant pour un Claude Puel de plus en plus seul à la barre...

