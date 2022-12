ASSE - INFO BUT ! : Lobry a failli prendre une autre direction que l'ASSE

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Lors du match amical ASSE-Grenoble, vendredi dernier à L'Etrat, Max Marty, le directeur sportif du GF38, nous a confié qu'il avait envisagé de recruter Victor Lobry avant que l'ASSE ne se mette sur le dossier et fasse signer l'ancien joueur de Pau.

4eme de L2 avec l'un des plus petits budgets du championnat, Grenoble avait réalisé l'hiver dernier l'un des plus jolis coups du Mercato, en L2, en attirant Abdoulie Sanyang. L'attaquant gambien (23 ans), repéré en Belgique (Beershot Anvers), auteur de 5 buts cette saison, est aujourd'hui convoité avec de plus en plus d'insistance par des clubs de L1 et des formations étrangères.