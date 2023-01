ASSE - INFO BUT! Mercato : Batlles a fixé ses dernières priorités de l'hiver

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Lors de la présentation de Kader Bamba et Niels Nkounkou samedi dernier, Loïc Perrin avait laissé entendre que d'autres mouvements étaient encore à prévoir, à l'ASSE, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs... « Ce Mercato est encore assez long, avait expliqué le directeur sportif des Verts. On étudie toujours certaines possibilités. On regarde un peu de partout et dans un second temps, on va voir les possibilités de sortie de chacun. On en a discuté avec certains joueurs. »

Les Verts ciblent un milieu défensif et un ailier droit

Côté arrivées, la priorité est désormais de trouver un milieu défensif et un ailier droit. Laurent Batlles aurait en effet laissé tomber l'idée de jouer avec une défense à trois et des pistons, et la cellule de recrutement, après avoir enrôlé Kader Bamba, à gauche, cherche donc à présent le pendant de l'ancien nantais, à droite.