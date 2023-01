ASSE - INFO BUT! Mercato : ça bouge de plus en plus pour Krasso !

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

A 25 ans, Jean-Philippe Krasso est en fin de contrat à l'ASSE au mois de juin. Une situation contractuelle qui rend son avenir incertain. Un départ reste possible avant la fin du Mercato, mais la tendance reste qu'il termine la saison dans le Forez. C'est la volonté du joueur, de son agent, et c'est également celle des dirigeants. « Il reste », soutient Roland Romeyer lorsque des agents viennent lui soumettre des intérêts, depuis qu'il a repris les rênes du club en main. Le président du Directoire le sait : Krasso ne prolongera pas. Son avenir se situera bientôt loin des Verts. Mais Romeyer sait aussi que l'international ivoirien peut encore rapporter des points sur la deuxième partie de saison. Et que ces points pourra valoir beaucoup plus cher que ce qu'il pourrait rapporter cet hiver en étant vendu au rabais.

Romeyer reste ferme

Le scenario des derniers matches ne semble pouvoir qu'encourager Romeyer dans son choix, tant l'attaquant a été décisif. Après le Dynamo Kiev, l'Etoile Rouge de Belgrade, un club russe et un club turc, Krasso a fait selon nos informations l'objet d'une approche d'un club grand club africain ces derniers jours. Mais sa position ne semble pas avoir changé. Une bonne nouvelle pour les Verts tant il semble évident que le maintien sera plus facile à atteindre avec Krasso que sans lui...