ASSE – INFO BUT ! MERCATO : Hamouma ne voit toujours rien venir pour sa prolongation

Suspendu lors de la déroute de l'ASSE à Brest (1-4), Romain Hamouma retrouvait dimanche dernier Christophe Galtier, le coach qui l'avait fait venir à l'ASSE en 2012, et une équipe de Lille qui lui réussit bien depuis qu'il porte le maillot vert. C’est en effet contre les Dogues que l'ancien caennais a le plus marqué en championnat avec 6 buts, lui qui en totalise 45, ce qui fait de lui le joueur de l'ASSE le plus prolifique des années 2010-2020.

Ses agents avaient pourtant été reçus à L'Etrat

A 33 ans, Hamouma est aussi le meilleur buteur stéphanois cette saison, avec 3 buts. En l'absence de Mathieu Debuchy, Claude Puel lui avait confié le brassard de capitaine à plusieurs reprises. Un signe fort de sa confiance. Mais cette confiance serait-elle toute relative ? La question peut se poser dans la mesure où le n°21 est en fin de contrat au mois de juin et qu'il n'a toujours pas prolongé. En début de saison, le club lui avait fait une proposition, mais celle-ci était restée sans suite, car la prolongation, d'un an, était soumise à certaines conditions. Elle dépendait du nombre de matches disputés par l'attaquant.

Comme Arnaud Nordin, les dirigeants avaient ensuite reçu ses agents, fin octobre, à L'Etrat. Mais plus d'un mois plus tard, ni l'un ni l'autre des deux attaquants n'a prolongé. Et si Nordin est lié à l'ASSE jusqu'en juin 2022, Hamouma, lui, pourra discuter avec d'éventuels clubs intéressés dès le mois de janvier. Dans moins d'un mois, donc. Une situation qui ne semble pas préoccuper l'ASSE. Ce qui laisse à penser que le joueur n'entre donc pas vraiment dans ses plans à moyens termes.

Plusieurs clubs de L1 à l'affût

Hamouma avait multiplié les sorties médiatiques cet automne pour faire part de son envie de faire partie intégrante du projet stéphanois. Mais à l'image de Loïc Perrin l'été dernier, loin d'être dupe, il a pris acte du signal envoyé. Et serait aujourd'hui à l'écoute des propositions, désireux de poursuivre sa carrière au delà de la saison. L'été dernier, Lorient s'était manifesté. Et d'autres clubs de L1 seraient venus aux nouvelles dernièrement, à l'affût du non coup, puisqu'Hamouma pourra être ne coûtera plus un centime dans un petit mois, s'il ne prolonge pas d'ici là. Affaire à suivre...