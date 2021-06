ASSE – INFO BUT ! Mercato : le dossier Hamouma s'enlise

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

« On reviendra vers lui. On lui proposera quelque chose et il décidera où il veut jouer » : Claude Puel avait promis à Romain Hamouma (34 ans), en fin de contrat, que l'ASSE lui ferait une proposition pour prolonger à Saint-Etienne.

Un appel de Romeyer et basta

Mais depuis, il n'y a eu qu'une prise de contacts téléphonique entre Roland Romeyer et les agents de l'attaquant. Le président du Directoire a évoqué un éventuel nouveau bail d'un an, aux conditions salariales actuelles du joueur. Qui n'a pas reçu la moindre offre écrite depuis.