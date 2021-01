ASSE – INFO BUT! Mercato : Hamouma vers la sortie, les dessous du dossier

« J’aurais bien aimé avoir Romain Hamouma quand il était plus jeune. Il pue le football. Il sent les combinaisons, il lâche le ballon quand il le faut, c’est un footeux, c’est extraordinaire ! J’aurais aimé le voir dans des équipes avec des joueurs autour de lui qui sentent le jeu de la même façon » : dans un entretien accordé à So Foot, le mois dernier, Claude Puel avait été particulièrement élogieux envers Romain Hamouma, un joueur à qui il a confié le brassard de capitaine à plusieurs reprises cet automne en l'absence de Mathieu Debuchy. Pourtant, l'attaquant est en fin de contrat et alors qu'il est libre de s'engager avec le club de son choix depuis l'ouverture du Mercato, le 2 janvier, l'ASSE ne semble pas décidée à le prolonger.

Il demande deux ans de plus

En début de saison, les dirigeants avaient fait une proposition au joueur mais celui-ci l'avait déclinée. Il s'agissait d'une prolongation d'un an, conditionnée par le nombre de matches disputés par l'ancien caennais en 2020-21. Une façon pour le club de se protéger en cas de blessure du joueur, longtemps en délicatesse avec ses mollets mais qui compte parmi les rares éléments à ne pas avoir fréquenté l'infirmerie de L'Etrat depuis le début de la saison.

Pas une question d'argent

Concrètement, Hamouma aurait été prolongé automatiquement d'une saison s'il avait atteint les 25 matches cette saison. Alors que certaines sources ont avancé ces derniers jours qu'il demandait une augmentation de salaire, l'attaquant (33 ans) a simplement demandé un nouveau bail de deux ans, et de retrouver son salaire de la saison passée, qui avait chuté de 20% cet été car il entrait dans sa dernière année. Mais depuis, le n°21, qui n'a jamais été parmi les 10 plus gros salaires de l'ASSE (ses émoluments n'ont jamais atteint les six chiffres et ils en sont loin aujourd'hui), n'a plus aucune nouvelle du club. Il se dirige donc vers la sortie. Lui qui est, depuis le licenciement de Stéphane Ruffier, le dernier « survivant » de l'effectif vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2013, avec Jessy Moulin. Un Moulin qui lui, avait vu son salaire réévalué l'été dernier, quand il était officiellement devenu n°1. Un salaire encore plus éloigné des gros contrats du club, précisons-le. En précisant encore qu'on parle là de deux joueurs qui sont tout sauf des mercenaires. Et qu'on parle aussi, avec Hamouma, à nouveau conseillé par son agent historique David Wantier, du meilleur buteur de l'ASSE au 21e siècle (58 buts) et de son meilleur buteur actuel, cette saison (4 buts).