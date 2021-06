ASSE – INFO BUT ! Mercato : Khazri vers Basaksehir... sauf qu'il n'est pas au courant !

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

La rumeur enfle. En début de semaine, une « info » faisait état d'un intérêt de Basksehir pour Wahbi Khazri, l'attaquant de l'ASSE. Selon SporX, Khazri pourrait même s’engager avec l’İstanbul Başakşehir pour un montant de 4,5M, apprend-on ce week-end.

Aucune offre à ce jour

Le problème, c'est que selon nos informations, Khazri n'est pas du tout au courant de l'intérêt de Basksehir et encore moins d'une proposition émanant du club stambouliote. Le Tunisien a encore un an de contrat à l'ASSE. Et même si ce n'est pas le grand amour avec Claude Puel, qui l'avait un temps écarté, le joueur, auteur de 7 buts en 2020-21 dont 6 dans le sprint final, s'apprête à reprendre l'entraînement avec les Verts.

