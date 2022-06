ASSE – INFO BUT ! Mercato : le chantier défensif avance, deux centraux expérimentés visés

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

A peine nommé entraîneur des Verts, Laurent Batlles a déjà une idée du plan de jeu qu'il souhaite mettre en place pour la Ligue 2 à l'ASSE. Comme son prédécesseur Pascal Dupraz, l'ancien coach de l'ESTAC envisage de faire jouer son équipe avec une défense à trois et des pistons très offensifs. Un plan de jeu qui nécessite cependant à un gros recrutement au niveau de l'axe central où de nombreux départs sont actés (Kolodziejczak, Mangala) ou plus que probables (Moukoudi, Nadé, Sacko). Un secteur où les Verts souhaitent s'appuyer sur quelques jeunes (Bakayoko, Sow) mais aussi un peu d'expérience.

Thomas, Briançon... ou les deux ?

De l'expérience, il est beaucoup question dans les discussions entre le nouveau coach ligérien et son coordinateur sportif Loïc Perrin. Des discussions ont été amorcés avec Romain Thomas (33 ans), en fin de contrat au SCO Angers, et Anthony Briançon (27 ans), dans la même situation au Nîmes Olympique. L'ASSE n'a d'ailleurs pas l'intention de choisir entre l'un et l'autre mais bel et bien de faire coup double dans le secteur.

Notons quand même que le dossier Romain Thomas est très concurrentiel avec la présence de pas mal d'écuries de Ligue 1 et de Ligue 2 dans la bataille. Le SM Caen du tandem Pickeu – Moulin a notamment érigé l'ancien capitaine angevin comme priorité derrière.

L'ASSE discute pour Thomas et Briançon Désireux de muscler sa défense, Laurent Batlles aspire à attirer plusieurs stoppeurs expérimentés à l'ASSE. Romain Thomas (SCO Angers) et Anthony Briançon (Nîmes), tous les deux en fin de contrat, sont des priorités ... complémentaires.

Laurent HESS

Rédacteur