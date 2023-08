ASSE – INFO BUT ! Mercato : le Mercato est bloqué, Batlles s'impatiente

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Désireuse de s'appuyer sur l'ossature qui avait donné satisfaction en fin de saison dernière, l'ASSE avait trois dossiers chauds pour son Mercato : il lui fallait trouver un défenseur central, et remplacer Jean-Philippe Krasso, parti à l'Etoile Rouge de Belgrade, et Niels Nkounkou, dont le départ était convenu. Mais après avoir enrôlé Dylan Batubinsika en défense et Ibrahim Sissoko en attaque, dans un profil très différent de celui de Krasso, le Mercato des Verts reste bloqué depuis plusieurs semaines. Nkounkou, lui, est toujours là mais il veut partir et a refusé de jouer contre Grenoble (0-1).

L'absence de pistons, du déjà vu l'an dernier

Les dirigeants, eux, continuent de dire qu'ils veulent le conserver, à l'image de Jean-François Soucasse samedi dernier. Et cette situation limite les choix de Laurent Batlles sur les côtés, avec le seul Mathieu Cafaro comme véritable option. Un scénario qui ressemble étrangement à celui de l'an dernier. Réticent à lancer le jeune Antoine Gauthier contre Grenoble malgré les belles promesses entrevues lors de la préparation, Batlles a aligné Dennis Appiah en piston gauche. Un choix qui ne s'est pas révélé pertinent du tout. Depuis, c'est le statu quo et Batlles a confié hier en conférence de presse qu'il s'interrogeait encore sur un possible changement de système à Rodez. Dans cette attente, aucun dossier n'avance. La piste Leautey s'est refermée et celle menant à Van den Kerkhov, le Bastiais, est jugée trop onéreuse. Batlles, lui, a besoin d'un bon résultat samedi dans l'Aveyron, face à sa bête noire de la saison dernière.

Car il n'est pas le seul à s'impatienter, en cette saison où l'ASSE doit impérativement remonter en L1...

