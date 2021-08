ASSE – INFO BUT ! Mercato : le recrutement des Verts gelé jusqu'en janvier ?

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Si Claude Puel souhaite bel et bien recruter un défenseur central et un attaquant, le Manager de l'ASSE s'est aussi fait à l'idée de n'obtenir aucun renfort cet été. Bien sûr les Verts travaillent et renforcent leur équipe réserve (El Hadj Gueye) mais la tendance n'est clairement pas à l'arrivée de recrues pour le groupe professionnel avant le 31 août.

La cellule planche déjà sur janvier 2022

Sauf « opportunité exceptionnelle » sur un joueur libre, en prêt gratuit et disposant d'un salaire inférieur à 100 000€, Saint-Etienne ne prendra aucun risque. Après avoir sollicité des crédits bancaires par le passé pour se renforcer, la direction de l'ASSE est cette fois-ci déterminée à attendre. Attendre de voir ce qui se passera concernant les droits TV après les actions en justice de Canal+ et de beIN Sports. Attendre de savoir si l'argent entrera effectivement dans les caisses de la Ligue et sera redistribué aux clubs. Attendre également de voir si une éventuelle vente du club peut se formaliser dans les prochains mois alors que plusieurs dossiers ont été déposés au cabinet KPMG.

Selon nos informations, la cellule de recrutement de l'ASSE emmenée par Jean-Luc Buisine ne travaille pas à un recrutement immédiat mais davantage à la préparation du Mercato de janvier, quand les perspectives se seront éclaircies sur tous les plans. Pas sûr que la nouvelle emplisse de joie les supporters des Verts mais c'est la triste réalité du moment...