ASSE – Info BUT ! Mercato : le Valenciennois Kaba sur les tablettes vertes

Selon nos informations, un joueur de Valenciennes plait beaucoup au board stéphanois. Il s'agit de Mohamed Kaba. A 20 ans, le milieu défensif, formé à VA, a disputé 34 matches de L2 la saison dernière (4 passes décisives).

Très convoité, il ne partira pas de VA à moins de 2 ou 3 M€

A la fois physique et technique, capable de longs rushs, ce « box to box » s'est imposé comme le patron du milieu de Valenciennes. « Je pense que j’ai fait une assez bonne saison même si c’était un peu faible statistiquement. Je veux plus marquer, faire encore plus de passes décisives parce que ce n’est pas assez à mon poste. J’ai eu beaucoup de situations où j’aurais pu marquer mais je ne les ai pas mises au fond », confiait-il en mai dernier au site Le 11 Valenciennois. Ses qualités lui valent d'être suivies par l'ASSE, donc, mais aussi par plusieurs autres clubs de L2 et L1. Sous contrat jusqu'en 2024, VA devrait fixer la barre à 3 ou 4 M€ en cas de proposition, et le joueur ne devrait pas partir à moins de 2 ou 3 M€. De là à ce qu'il vienne chez les Verts, il y a donc un pas, même si le club forézien vient d'encaisser 20 M€ avec les transferts de Lucas Gourna-Douath, Zaydou Youssouf et Denis Bouanga, cet été.