ASSE - INFO BUT! Mercato : les Verts accélèrent pour Tardieu et Van Den Kerkhof

Loïc Perrin a laissé entendre hier que l'ASSE envisageait de recruter à des postes où des joueurs sous performent depuis le début de la saison. Et les pistes privilégiées par le club forézien sont connues : elles mènent à Florian Tardieu (Troyes) et à Kevin Van Den Kherkhof (Bastia).

Les deux joueurs veulent venir

Selon nos informations, les deux joueurs sont OK pour venir. Si l'ASSE a trouvé un terrain d'entente avec Van Den Kerkhof, sa première proposition salariale pour Tardieu s'est révélée en dessous des attentes du milieu de terrain, mais les discussions se poursuivent et un terrain d'entente devrait être trouvé. Laurent Batlles veut absolument le joueur, qui a envie de le rejoindre dans le Forez. Reste à savoir s'il pourra quitter l'ESTAC libre, ou à moindre coût, à un an de la fin de son contrat, alors qu'il a été très peu utilisé ces derniers mois. Quant à Van Den Kerkhov, les Verts espèrent que Bastia se montrera un peu moins gourmand par rapport à l'indemnité de transfert.

