ASSE – INFO BUT ! Mercato : les Verts ciblent Livolant et accélèrent pour Batubinsika

Le Mercato stéphanois démarre plutôt bien avec l'arrivée d'Ibrahim Sissoko, libre, et les ventes de Mahdi Camara à Brest et de Franck Honorat à Moënchengladbach, qui vont booster un peu l'enveloppe. Pour se renforcer, l'ASSE a deux priorités : un offensif polyvalent et un défenseur central.

Livolant plait à Batlles, Leautey aussi

C'est ce second poste qui a la priorité des dirigeants stéphanois et ceux-ci tentent de finaliser l'arrivée de Dylan Batubinsika (Maccabi Haïfa). Formé au PSG, le défenseur congolais (27 ans) a des qualités athlétiques et une polyvalence qui font de lui la cible privilégiée par les Verts. Le club met tout en œuvre pour qu'il devienne la seconde recrue estivale. Les Verts apprécient par ailleurs le profil de Jérémy Livolant, le milieu offensif de Guingamp. Expérimenté, polyvalent, le joueur peur jouer en meneur de jeu ou sur le flanc gauche, un poste où Niels Nkounkou n'est pas sûr de rester, lui qui est sollicité par Francfort et qui privilégie un départ. L'Amiénois Antoine Leautey est également apprécié, mais c'est Livolant qui a les faveurs de Batlles et compagnie, à l'instant T.

