ASSE – INFO BUT ! Mercato : les Verts très gourmands pour Aouchiche et Bouanga !

AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

L'ASSE a enregistré les départs de 24 joueurs de la fin de la saison dernière mais plusieurs « indésirables » sont toujours là et parmi eux, il y a Adil Aouchiche et Denis Bouanga.

Point commun des deux joueurs : ils sont sous contrat jusqu'en juin 2023. Ce qui n'empêche pas les dirigeants d'avoir de grosses attentes par rapport à leurs éventuels transferts. En effet, l'ASSE espèrerait 5 M€ pour Aouchiche et 7 M€ pour Bouanga ! Des attentes bien peu en rapport avec le marché... Surtout pour le premier, plus gros salaire du club avec un peu plus d'1 M€ net par an... Bouanga, lui, devrait rejoindre Los Angeles, mais pour 5 M€...