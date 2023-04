ASSE - INFO BUT! Mercato : les Verts ont ciblé deux joueurs de L2 pour cet été

Zapping But! Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Selon nos informations, l'ASSE est intéressée par Jules Gaudin, le défenseur de Guingamp, pour cet été. A 22 ans, le joueur, formé à Guingamp, a disputé 22 matches cette saison en L2 (2 buts, 2 passes décisives). Il est en fin de contrat en juin. Les dirigeants stéphanois ciblent le joueur depuis l'été dernier.

Comme Gaudin, Leautey plaît aux Verts

En évidence à Geoffroy-Guichard lors du match nul face à l'ASSE (1-1) le mois dernier avec Amiens, Antoine Leautey est lui aussi apprécié des dirigeants stéphanois. L'ailier picard (27 ans) figurait déjà sur les tablettes vertes avant sa belle prestation dans le Chaudron. Mais le dossier ne s'annonce pas simple, et ce pour deux raisons : Leautey, auteur de 3 buts et 5 passes décisives cette saison, a encore deux ans de contrat à Amiens, et il est dans le viseur de formations de L1.

Ligue 2 Classement général - But! Football Club (butfootballclub.fr)