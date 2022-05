ASSE – INFO BUT ! Mercato : les Verts ont recalé le nouveau crack de l'OL !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Vingt-cinq ans après la génération Jérémie Bréchet, Florent Balmont et Steed Malbranque, l'OL a remporté samedi dernier au Stade de France la Coupe Gambardella pour la première fois depuis 1997, en battant le SM Caen aux tirs au but (1-1, 5-3 aux t.a.b.). Avec le gardien Mathieu Patouillet, le grand artisan de cette victoire a été Mohamed El Arouch, le milieu de terrain des Gones, omniprésent, auteur d'un but splendide (66e) et d'une frappe sur le poteau (88e). Auteur d'une panenka lors de la séance de tirs au but, El Arouch, international U18, est considéré comme le meilleur espoir de l'OL. Un club qu'il a rejoint il y a trois ans... parce qu'il avait été recalé de l'ASSE.

El Arouch avait effectué un essai à L'Etrat

Accompagné de son père, El Arouch, repéré par Rafik Allaf, l'ancien recruteur des Verts dans le Midi, licencié par l'ASSE depuis, avait en effet visité les installations du club forézien, à L'Etrat, et effectué un essai. Mais il en était reparti déçu, et sans contrat... Une aubaine pour le voisin lyonnais, qui l'a récupéré dans la foulée et lui a fait signer un premier contrat professionnel dès ses 17 ans, l'été dernier.

On ramène la Coupe à la maison ! ❤️💙🦁🏆❤️💙 https://t.co/EUgQeSp89g — Mohamed El Arouch (@momo_elarrouch) May 7, 2022

