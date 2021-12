ASSE - INFO BUT ! Mercato : les Verts sont passés très près d'un buteur en vogue

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Selon nos informations, en janvier 2020, Ali Almoez (25 ans), l'attaquant du Qatar, qui venait d'être sacré meilleur buteur (9 buts) lors de la Coupe d’Asie des nations 2019 remportée par son équipe, avait été proposé à l'ASSE. Mais Claude Puel, qui venait de pousser Robert Beric vers la sortie, à Chicago, pour 1 M€, avait refusé. Il s'agissait d'un prêt de deux ans. Le Qatar souhaitait que sa star s'aguerrisse en Europe avant la prochaine Coupe du monde. Les dirigeants stéphanois voyaient l'opération d'un bon œil, d'autant que des sponsors devaient accompagner le joueur.

Mais Puel avait considéré qu'il n'était pas intéressant de valoriser un élément qui n'aurait pas appartenu au club, privilégiant l'éclosion de Charles Abi... lequel joue les remplaçants aujourd'hui à Guingamp (L2), où il est prêté depuis cet été. En inscrivant 3 buts, Almoez, lui, vient de briller à la Coupe Arabe 2021 organisée par la FIFA au Qatar, 3e de la compétition remportée par l'Algérie.

Almoez Ali has now scored in four continents 🌍 @Moezali_ 🤩 pic.twitter.com/53fGiu2MgE