ASSE – INFO BUT ! Mercato : Modeste, un fiasco à 2 M€

Arrivé cet hiver à l'ASSE lors des dernières heures du Mercato après l'échec des négociations avec Zamalek pour Mostafa Mohamed, Anthony Modeste (33 ans) a été opéré d'une pubalgie. Il sera absent jusqu'à la fin de la saison. Prêté par Cologne, l'ancien bordelais n'aura pas inscrit le moindre but ni délivré la moindre passe décisive en 8 matches sous le maillot vert. Même si Cologne continue de prendre en charge une partie du salaire, ce fiasco, de source proche du dossier, aura coûté près de 2 M€ à l'ASSE pour son prêt de six mois, charges comprises. En pure perte.

Cologne n'en veut plus

« Mon opération s’est bien passée après un peu de repos, place à la rééducation pour revenir encore plus fort et déterminé ! Merci à tous pour vos messages de soutien », a posté le joueur sur les réseaux sociaux. Quant à l'ASSE, elle a soutenu son joueur via un communiqué : « Anthony Modeste est évidemment très affecté par cette situation. Le fait de marcher sur les traces de son père Guy, joueur de l’AS Saint-Etienne dans les années 70, constituait pour lui un honneur et une grande fierté. Apprécié du groupe, il regrette de ne pas avoir été aussi performant qu’il l’espérait même s’il a su être un exemple de professionnalisme pour les jeunes chaque jour à l’entraînement. L’ASSE apporte tout son soutien au joueur et lui souhaite un prompt rétablissement. »

Un échec parmi d'autres

Modeste n'avait inscrit qu'1 but en 9 matches avec Cologne lors de la première partie de saison, en Coupe d'Allemagne, face à une équipe de D4. Selon les médias allemands, Cologne, où il est sous contrat jusqu'en juin 2023, souhaite se débarrasser de son salaire de 3,5 millions d’euros par an. Conscient qu'il devrait être difficile de trouver un nouveau point de chute cet été, il envisagerait une résiliation du contrat. Quant aux dirigeants de l'ASSE, qui avaient fait un effort pour enrôler Modeste et Pape Cissé cet hiver, malgré leurs problèmes financiers, ils ne peuvent que déplorer cet échec, qui fait suite à celui du Grec Panagiotis Retsos, prêté par Olympiakos à la fin de l'été pour palier le départ de Wesley Fofana à Leicester, et qui est laissé pour compte par Claude Puel après avoir enchaîné les blessures. Arrivé d'Epinal (N2) l'été dernier, Jean-Philippe Krasso, lui, est déjà reparti, en prêt, au Mans (National). Où il n'a inscrit qu'1 but après être resté muet en 6 matches de L1 avec les Verts...