ASSE – INFO BUT ! Mercato : Mostafa Mohamed met la pression, Zamalek ne lâche pas

Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à l'Olympique Lyonnais

En début d'après-midi, l'excellent Sainté Inside a remis une pièce dans le dossier Mostafa Mohamed, assurant que l'attaquant était venu saluer ses coéquipiers du Zamalek ce matin. Prémices d'un accord enfin trouvé entre l'ASSE et le club égyptien autour de son transfert ? Pas tout à fait...

🚨 EXCLU SAINTE INSIDE 🚨



Mostafa Mohamed est venu saluer ses coéquipiers du @ZSCOfficial ce matin. Sauf retournement de situation dont les dirigeants égyptiens ont l’air d’avoir l’habitude, ça commence à sentir bon pour l'attaquant égyptien... pic.twitter.com/GvNdekv8UW — Sainté Inside (@SainteInside) January 22, 2021

En effet, depuis plusieurs jours maintenant, Mostafa Mohamed s'agace de la position de ses dirigeants, lesquels refusent d'échelonner en deux paiements le transfert à 5 M$ de leur buteur international. Estimant que ces derniers faisaient entrave à son rêve de jouer en Europe (et plus précisément à Saint-Etienne), l'attaquant des Pharaons leur a une nouvelle fois exposé le fond de sa pensée jeudi.

Zamalek ne fait aucun compromis

Depuis, les fuites se multiplient autour d'un éventuel accord Zamalek – ASSE avec un assouplissement de la position du club égyptien. Cependant, selon nos informations, cela n'a pas du tout le cas. « La porte est fermé avec Saint-Etienne pour le transfert de Mostafa Mohamed. C'est la posture officielle du club », nous a fait savoir un proche de la direction du Zamalek il y a quelques minutes.

On s'oriente donc vers un bras de fer entre Mostafa Mohamed, ses représentants multipliant les fuites en France et un club égyptien déterminé à ne faire aucun compromis. Plus que jamais l'issue du dossier est incertaine. Appelé dans le groupe pour le prochain match du Zamalek demain (16h) à Assouan, l'attaquant se présentera-t-il au rassemblement ce soir ?