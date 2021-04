ASSE – INFO BUT Mercato ! : Moueffek, Nordin, Bajic... pourquoi ils refusent de prolonger

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Rien n'est encore officiel ce lundi mais l'ASSE devrait annoncer très rapidement les prolongations jusqu'en 2024 d'Etienne Green et Saidou Sow. En attendant celles de Lucas Gourna et d'Yvan Neyou (2025).

Moueffek et Nordin ont des touches, Bajic est gourmand

En revanche, selon nos informations, Aimen Moueffek refuse toujours de prolonger son contrat, lequel se termine en juin 2022. Le milieu de terrain est déçu de son temps de jeu et plusieurs clubs le convoitent, notamment Naples et Wolverhampton. A un an du terme de son contrat, Arnaud Nordin est dans la même position. Il intéresse notamment Strasbourg et deux clubs allemands. Quant à Stefan Bajic, lui aussi sous contrat jusqu'en 2022, ses prétentions salariales seraient trop élevées au goût des dirigeants.