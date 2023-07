ASSE – INFO BUT ! Mercato : Nadé est sollicité

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Mickaël Nadé fait partie des éléments qui pourraient quitter l'ASSE d'ici la fin du Mercato. Le défenseur a joué les utilités l'an dernier et il n'est plus qu'un sixième choix à son poste (derrière Briançon, Batubinsika, Appiah, Pétrot et Sow), voire un septième puisque Laurent Batlles teste Thomas Monconduit dans un nouveau rôle. Autant dire, donc, que le club ne le retiendra pas en cas de proposition....

Des contacts en Belgique, en Italie et en Europe de l'Est

Pour l'heure, on ne se bouscule pas vraiment. Pour autant, selon nos informations, plusieurs formations se sont renseignées. Nadé intéresse notamment une équipe belge, ainsi que plusieurs clubs italiens, en Serie A et en Serie B. Deux clubs d'Europe de l'Est ont également fait part de leur intérêt. Un départ pourrait prendre forme d'ici peu.

