ASSE - INFO BUT ! Mercato : Nordin à Montpellier, c'est vraiment dans les tuyaux !

L'info avait fuité et elle est avérée : en fin de contrat à l'ASSE, Arnaud Nordin intéresse Montpellier. Au plus haut point. Selon nos informations, les contacts sont établis et le MHSC a une vraie volonté de signer l'ailier de 24 ans, auteur de 5 buts et 5 passes décisives cette saison.

L'ancien pensionnaire de l'INF plait à l'ensemble de l'état major du club héraultais, qu'il s'agisse du coach Olivier Dall'Oglio ou du directeur sportif Bruno Carotti. Ce qui ne le laisse pas insensible. Egalement approché par un club allemand, Nordin semble donc bien parti pour filer à Montpellier.

Laurent HESS

Rédacteur