ASSE – INFO BUT ! Mercato : Ramirez s'impatiente, départ envisagé en janvier

Seule recrue estivale de l'ASSE, Ignacio Ramirez n'a guère les faveurs de Claude Puel depuis son arrivée. L'attaquant uruguayen ne compte qu'une titularisation, contre Bordeaux (1-2), où il avait touché très peu de ballons. Ces dernières semaines, il est resté sur le banc, Puel lui préférant notamment Jean-Philippe Krasso. Une situation qu'il vit de plus en plus mal.

Puel : « Il a des paliers à passer »

En conférence de presse jeudi dernier, Claude Puel a fait comprendre que Ramirez avait encore des manques pour être au niveau de la L1, selon lui. « Il a des paliers à passer, notamment dans l'adaptation à un jeu qui va plus vite, à de la densité et à beaucoup de choses. J'espère que cela va aller de plus en plus vite et qu'il sera de plus en plus performant », a expliqué le Castrais. Avant d'ajouter : « Il essaie de montrer ses qualités. Il aimerait s'exprimer un peu plus mais c'est un peu difficile parce qu'il ne parle que l'espagnol et qu'il est assez introverti. C'est la première fois qu'il sort de son pays. Il faut être patient avec lui. »

D'autres clubs le sollicitent

Mais le joueur, lui, s'impatiente sur le banc. Buteur avec la réserve samedi contre Montluçon (2-0), un match auquel Puel n'a pas assisté, l'Uruguayen a montré qu'il était en forme et que sa blessure à une cheville était derrière lui. Elle l'était déjà lors du déplacement à Strasbourg (1-5), dont il avait été privé alors qu'il avait repris l'entraînement l'avant-veille du match. Complètement remis, Ramirez postule à une place de titulaire samedi à Metz. Quant à ses agents, ils commencent à réfléchir à un départ en janvier, si la situation perdurait. Car l'attaquant de 24 ans, 2e meilleur buteur du championnat uruguayen et appelé en sélection en début d'année, n'a pas de temps à perdre, lui qui était dans le viseur d'autres clubs que l'ASSE cet été. Des contacts qui seraient toujours d'actualité aujourd'hui.