ASSE - INFO BUT! Mercato : Romeyer avance sur 3 dossiers chauds, il prône la stabilité

ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

L'ASSE a bien redressé la barre après une première partie de saison catastrophique. Son maintien est en (très) bonne voie et Roland Romeyer, revenu aux affaires cet hiver, souhaite miser sur la stabilité. C'est le cas pour l'effectif, et c'est à ces fins que l'ASSE a entamé des discussions pour prolonger Jean-Philippe Krasso et Gaëtan Charbonnier, mais aussi avec Niels Nkounkou.

Des propositions pour Krasso, Nkounkou et Charbonnier

Krasso s'est vu proposer une prolongation de trois ans assortie d'une grosse revalorisation salariale. Les discussions avec son agent se passent bien, et l'international ivoirien se plait à Saint-Etienne. L'idée de prolonger ne serait pas écartée, mais il a plusieurs autres propositions entre les mains, avec la possibilité pour lui de poursuivre sa carrière en L1, en Bundesliga ou en Turquie, notamment. Pas gagné, donc... Le dossier Charbonnier est moins compliqué, le vétéran étant en pleine rééducation suite à son opération des croisés il y a trois mois. Il devrait rempiler pour une saison. Quant à Nkounkou, l'ASSE a fait savoir qu'elle souhaitait lever son option d'achat à Everton (2 M€). Les Verts devraient réaliser une belle opération, quitte à faire une plus value dès cet été si le joueur, devenu international Espoirs, privilégiait un autre challenge.

Cafaro fait encore débat, aucun changement prévu au sein du triumvirat

Concernant un autre prêté, Mathieu Cafaro, l'ASSE n'a pas encore pris de décision. Mais l'ancien rémois donne satisfaction depuis le début de l'année et il ne cache pas sa volonté de poursuivre l'aventure forézienne. Pour lui, tout dépendra des conditions : les dirigeants souhaitent négocier l'option d'achat auprès du Standard de Liège, de l'ordre de 500 000 €, tout en demandant au joueur de faire un effort sur son salaire, un peu trop important à leurs yeux. Par ailleurs, Romeyer souhaiterait poursuivre avec Laurent Batlles et son staff. Menacé cet hiver, l'ancien troyen a repris du crédit et il lui reste un an de contrat. Quant au triumvirat composé par Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem, Romeyer n'envisagerait pas de coup de balai non plus, surtout que l'heure est plutôt aux économies après la relégation en L2 et un Mercato hivernal assez coûteux. Soucasse est protégé par son contrat, fort d'un joli parachute doré, et Perrin par son image. Quant à Rustem, il fait partie de ses hommes de confiance à L'Etrat depuis dix ans.