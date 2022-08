ASSE - INFO BUT ! Mercato : Soucasse peut se mordre les doigts pour Maçon !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

L'ASSE a mal débuté sa saison de L2 samedi dernier en s'inclinant à Dijon (1-2), et Laurent Batlles n'a pas manqué de fustiger la prestation de son équipe. Sortis à la mi-temps, Yvann Maçon et Zaydou Youssouf ont été plus que décevants, et Denis Bouanga a trouvé le moyen de se faire expulser en fin de rencontre pour des mots adressés à l'arbitre.

Brest n'est pas revenu à la charge

Les trois joueurs ont été écartés et s'entraînent en marge du groupe cette semaine. L'ASSE souhaite se séparer d'eux et ce sera le cas pour Youssouf et Bouanga. Une offre, les Verts en avait pourtant eu une il y a quelques semaines pour Maçon, mais Jean-François Soucasse avait estimé que la proposition de Brest, de l'ordre de 2 M€, n'était pas suffisante. Celle-ci était en fait une offre commune pour Maçon et Youssouf. Si l'ancien bordelais vient de prendre la direction du Portugal (Famalicao), Maçon, lui, reste pour l'heure à quai. Soucasse espérait que le club breton revienne à la charge avec une offre supérieure, mais Brest n'a plus donné de nouvelles, depuis. Et il n'est pas sûr, avec la situation actuelle, que l'ASSE reçoive à nouveau pareille proposition pour l'ancien dunkerquois... Selon nos informations, les dirigeants stéphanois n'avaient pas soumis l'idée à Brest de traiter les dossiers Maçon et Youssouf séparément. Ils demandaient entre 4 et 5 M€ pour le « package ».