ASSE – INFO BUT Mercato : Un seul club pourrait faire bouger Stéphane Ruffier

« On attend de voir » : voilà ce qu'a répondu Jean-Louis Gasset à Téléfoot lorsqu'il a été questionné sur une éventuelle arrivée de Yann M'Vila ou Stéphane Ruffier aux Girondins. Quelques jours plus tôt, l'ancien coach des Verts avait glissé, sur le même sujet, que l'affaire lui paraissait compliquée mais qu'il ne fallait jamais dire jamais.

Son avenir dépend de Costil... qui n'a pas l'intention de quitter Bordeaux

La marge de manœuvre du Montpelliérain à Bordeaux est aussi étroite que celle de Claude Puel à l'ASSE. Par rapport à Ruffier, il doit composer avec la présence aux Girondins de Benoît Costil, un gros salaire, qui ne compte pas quitter le club au scapulaire cet été alors qu'il est sous contrat jusqu'en 2022, et ce même si Gasset lui a envoyé un signe en lui retirant le brassard de capitaine pour le confier à Laurent Koscielny. Ruffier, lui, s'apprête à rester à l'ASSE, même si le divorce est consommé avec Puel.

Le Basque ne compte pas faire de cadeau au club forézien, qui l'a mis à pied et semble attendre le moindre nouvel écart de comportement pour procéder à son licenciement, comme en atteste la nouvelle sanction qui lui a été infligée, selon L'Equipe, pour non respect du port du masque à L'Etrat. Une saison blanche se profile pour le portier, à l'aube de ses 34 ans. Selon nos informations un seul club pourrait l'inciter à ne pas « honorer » sa dernière année de contrat chez les Verts, et il s'agit bien de Bordeaux, où Ruffier pourrait retrouver Gasset mais aussi Ghislain Printant et Fabrice Grange, deux hommes dont il est très proche. Sans se faire trop d'illusions, vu la conjoncture actuelle...