ASSE : l’architecte du meilleur Mercato des Verts sort du silence

Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Arrivé l’hiver dernier sur une mission à court terme pour contribuer à redresser les Verts et apporter son expérience à Laurent Batlles et Loïc Perrin, Luis de Sousa avait parfaitement contribué à la belle remontada de l’ASSE, passé de la 20ème place de Ligue 2 à une fin de saison dans le Top 10.

Malgré tout, à l’issue de la saison, l’expérimenté dirigeant avait fait le choix de partir alors que le Pau FC lui proposait un poste de Directeur sportif. S’il ne regrette pas son choix, l’ex Troyen ne renie pas pour autant son passage dans le Forez et il est même plutôt fier du travail réalisé en janvier 2023.

Luis de Sousa évoque un effectif "top 2"

« Je suis reconnaissant et fier d’avoir été sollicité par l'ASSE pour une mission de court terme. L’effectif stéphanois est de qualité, plus équilibré en qualité et en quantité que celui de la saison passée. Cette équipe, je suis sûr qu’elle fera partie du top 5 en fin de saison. Voire du top 2. Ils avaient un projet sur deux ans pour remonter. Malgré tout ce que peuvent dire les spécialistes du football, aujourd’hui, ils sont dans les clous », a expliqué Luis de Sousa, dans les colonnes de La République des Pyrénées.

