ASSE - L'oeil d'Adrien Ponsard : « Il faut vraiment recruter un avant-centre »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

« J'étais présent pour le match contre Lorient. J'ai eu des places en Henri Point, j'y suis allé avec ma femme et les deux petits. Il y en a un qui était aux anges, surtout que c'est Khazri qui a marqué, il l'adore. Khazri, il ne fauit surtout pas le vendre cet été. Devant, il tire tout le monde. Ce nul m'a laissé sur ma faim mais c'est le début de saison. Il y a eu une super ambiance. Revenir au stade, ça fait vraiment du bien. Au niveau du jeu, ce n'était pas parfait mais il y a quand même eu de bonnes choses.

Abi, il faudrait le prêter

Défensivement, on a été costauds. Nadé a été très bon. Moukoudi, c'était pas mal, Kolo pareil, et Maçon revient plutôt bien après sa blessure. C'est rassurant. Par contre, on a eu plus de mal devant. Il faut vraiment recruter un avant-centre. J'étais sûr que Puel allait sortir Abi à la mi-temps. Il n'y était pas. C'est un joueur qu'il faudrait prêter, comme on l'avait fait à l'époque avec Bafé Gomis. Je crois que j'avais déjà dit ça l'an dernier. On n'a plus de 9 depuis le départ de Beric, c'est ce qu'il manque, c'est flagrant. On voit que peu d'équipe ont les moyens pour recruter, même Lyon, mais ce serait bien de faire l'effort. On en a besoin. Après, il n'y a pas trop de conclusions à tirer de ce premier match. Il faut attendre. Hamouma n'est pas à 100%, Nordin vient juste de revenir. Trauco, Neyou et Gourna vont reprendre. Honnêtement, je ne m'inquiète pas. Il y a de la qualité. L'avantage, c'est que Puel formate l'équipe depuis deux ans, avec des jeunes.

Aouchiche n'est pas assez percutant

Mais il faut que certains s'imposent plus. Je pense à Aouchiche. Saliba, Fofana, Camara, ils n'ont pas mis 15 ans pour s'imposer. Aouchiche, il joue régulièrement depuis un an mais il ne fait pas grand-chose. On sent qu'il a du ballon mais il n'est pas assez percutant. Il n'avance pas dans le jeu. Il n'est pas assez incisif. Il doit se faire violence s'il veut franchir les paliers. »