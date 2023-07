ASSE – L'oeil de Laurent Hess : « Nkounkou, à vendre et vite ! »

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

« Ce début d'été se passait un peu trop bien chez les Verts, avec Gaëtan Charbonnier qui reprend plus tôt que prévu, des matches amicaux plutôt encourageants, le jeune Karim Cissé qui se révèle et deux premières recrues qui ressemblent à de vrais renforts (Ibrahim Sissoko et Dylan Batubinsika). Mais le calme et les Verts, cela fait deux. Et avant qu'une épidémie de gastros ne vienne priver les Verts de leur dernier match amical prévu demain contre Montpellier, Niels Nkounkou s'est chargé de venir pimenter un peu cette fin de préparation. Au lendemain de son retour de vacances, dans un entretien à l'Equipe, l'international Espoirs est venu afficher sa détermination à quitter le club, épinglant ses dirigeants accusés de ne pas avoir tenu leur parole, et menaçant de répéter « tous les jours » son envie de partir, s'il le fallait... La grande classe !

« Meilleur que Leautey, Doumbia ou Van den Kerkhov, vraiment ? »

Evidemment, cette sortie vaut au joueur d'être ciblé par les supporters. Ceux-ci n'ont pas manqué de lui rappeler qu'il n'était personne avant de revêtir le maillot Vert, avec ses passages ratés à Everton, au Standard et à Cardiff. Fort de ses 6 buts et 7 passes décisives en six mois dans le Forez, Nkounkou peut dire merci à Laurent Batlles d'avoir pensé à lui, et d'être aujourd'hui international Espoirs. A sa décharge, le gaucher, capable en avril dernier de dire un soir de victoire « Mon talent a fait la différence », avait prévenu tout son monde avant de partir à l'Euro en disant ouvertement qu'il souhaitait jouer en « première division ».

L'ASSE ayant refusé de le transférer à Francfort, il n'est donc pas si surprenant de le voir aller au clash. Les dirigeants auraient pu anticiper cette situation. Certains au club pensaient d'ailleurs qu'il était préférable de vendre Nkounkou sans tarder, de lui dire merci et réaliser une petite plus value. Celle-ci aurait pu permettre de recruter et d'intégrer un Doumbia, libre, ou un Leautey, à moindre coût. Voire de miser sur un Van den Kerkhov, qui avait faire bien des misères à Nkounkou à son arrivée, un soir de défaite à Furiani. Au lieu de ça, à dix jours de la reprise de la L2, l'ASSE se retrouve aujourd'hui avec sur les bras un joueur mécontent, à espérer que Francfort viendra frapper à nouveau à la porte. Si c'est le cas, il ne faudra surtout pas hésiter, cette fois. Surtout qu'il n'est pas dit du tout que Nkounkou, en pleine réussite ces six derniers mois, confirmera. On en connait même plus d'un qui ne voient pas en lui un meilleur joueur que ceux qui sont ciblés pour le remplacer... »

Podcast Men's Up Life