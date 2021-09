ASSE – L'oeil de MC Pampille : « Ramirez, ça m'enflamme ! »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

« Je pensais qu'on n'allait prendre personne mais finalement le Mercato s'est bien terminé avec cette prise de dernière seconde. Ramirez, c'est un illustre inconnu, mais ça m'enflamme ! Il est Uruguayen, et on sait que là-bas, ils ont le sang chaud, la grinta. Il va tout donner. Son arrivée m'enthousiasme autant que celle de Bergessio il y a une dizaine d'années. Après, c'est vrai que Bergessio, ça n'avait pas trop marché, mais ce n'était pas forcément sa faute et c'est le genre de joueurs qu'on aime bien à « Sainté ».

« Il faudrait que les milieux se réveillent un peu »

J'ai vu les vidéos de Ramirez, ses stats. C'est un buteur, très attiré par les cages, un finisseur. C'est ce qu'il nous manquait. Je le sens bien. De toutes façons, il ne pourra pas faire pire... Abi, j'y ai crû, il avait été très bon en Gambardella. Mais depuis qu'il est en équipe première, c'est une « cata ». C'est bien de l'avoir prêté. On n'a pas fait un super Mercato mais si Ramirez s'adapte bien, ses buts nous aideront. Je pense qu'avec Khazri, Bouanga, Hamouma et lui, on devrait tenir la route devant. Par contre, c'est toujours pareil : pour que les attaquants marquent, il faut qu'ils aient de bons ballons. Et depuis le début de saison, nos milieux, ce n'est pas trop ça. Il faudrait qu'ils se réveillent un peu. J'ai trouvé Neyou et Camara en dedans, Youssouf et Gourna aussi. On s'est fait transpercer à Marseille, mais contre Lille aussi, et même à Lens en fin de match. Un créateur n'aurait pas fait de mal. Aouchiche fait ce qu'il peut mais ce n'est pas formidable. Il est là depuis un an et il n'a toujours pas sorti un match référence...

« 10e, ce serait déjà bien »

Avec 3 points sur 12, on n'a pas fait un bon début de saison. On est 16e. Ce n'est que le début mais attention, il faut vite remonter. En plus, on a un calendrier compliqué. Montpellier et Bordeaux, c'est là qu'il faut prendre des points. Sinon, ça risque d'être chaud. C'est une saison spéciale, une saison de transition pour le club avec la vente, beaucoup de joueurs en fin de contrat, le staff aussi, les caisses qui sont vides. On n'aura pas les moyens de finir dans le Top 5, je ne pense pas. On a l'effectif pour se maintenir mais on va être affaiblis pendant la CAN. Vu le contexte, je me dis que 10e, ce serait déjà bien. »

