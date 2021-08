ASSE – La chronique de McPampille : « Saint-Etienne aurait besoin d'un vieux Brandao »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

« Après trois journées de Ligue 1, l'ASSE est invaincue et c'est déjà pas mal. Restons positif ! C'est sûr qu'il faudra commencer à gagner des matchs car si on enchaîne les nuls jusqu'à la fin de la saison, on sera dans la charrette. Sur le début de saison, je suis mitigé. Je pense qu'il y avait mieux à faire contre Lorient (1-1) et contre Lens (2-2). Moins contre le LOSC où on s'en tire plutôt bien à 1-1. Néanmoins, l'équipe de Claude Puel me paraît quand même en progrès. Notamment les jeunes.

« La meilleure recrue du Mercato ? Le public »

Contre Lille, on affrontait une équipe qui était supérieure sur le papier et sur le terrain. On parle quand même du champion de France sortant. On est parvenu à revenir sur la fin avec le but du jeune Saïdou Sow sur corner. Pour moi, la meilleure recrue de ce Mercato stéphanois, c'est vraiment le public. Entendre Geoffroy-Guichard rugir, ça fait du bien ! Pour les joueurs, cela évite de croire qu'on est sur un match amical. Même si le Chaudron n'était pas plein, le fait que le public pousse a permis à l'ASSE de ne pas perdre contre Lille. L'ambiance mais aussi Etienne Green, flamboyant sur toutes les fins de match depuis ses débuts en pro.

Je ne sais pas si ça va durer, si le jeune gardien des Verts est dans un état de grâce ou se révèle à son vrai niveau. Avec le départ de Jessy Moulin, il a plus de pression. Ce n'est plus le joker inattendu. S'il a eu un peu de mal sur certains débuts de match – notamment à Lens où je l'ai trouvé fébrile – c'est intéressant de le voir sortir à chaque match une ou deux grosses parades dans la deuxième partie du match. Etienne Green nous permet de tenir un score ou d'espérer. Son histoire à Sainté est belle, qu'elle continue...

Le point où je suis le plus mitigé, c'est au niveau de l'attaque. Même si j'y crois un peu moins dans la dernière ligne droite, j'espère toujours que le club pourra recruter un véritable « n°9 ». Saint-Etienne aurait besoin d'un vieux Brandao devant, ne serait-ce que pour peser un peu plus dans la surface. Il nous manque de ce joueur pour nous sortir de situations compliquées. La saison va être longue sans ça...

« La bonne nouvelle ? Lyon est au fond du trou. Pire que nous... »

Avec une victoire et deux points de plus, on aborderait plus sereinement les gros matchs qui arrivent. C'est regrettable de n'être pas parvenu à retourner Lorient ou à inscrire ce fameux but du 3-1 par Denis Bouanga qui aurait tué le match à Lens. Avec plus de réalisme, on serait plus tranquille. Maintenant, c'est Marseille et une série de choc avec en point d'orgue le derby du début du mois d'octobre. Il faudra voir comment l'OM va digérer les incidents de Nice pour sa première au Vélodrome. Quand je vois ce qui nous attend, je redoute qu'on arrive au derby dans une position compliquée au classement. Même en étant le plus positif possible, il faut avoir conscience que la saison sera très compliquée encore. Il faut les encourager, pas leur mettre la pression de suite. On va essayer de gratter des points par ci par là. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Lyon est au fond du trou. Pire que nous...»