ASSE : la fin du Mercato fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Un défenseur central et au moins quatre départs

« Si j'estime de mon côté que les Verts sont bien pourvus dans le cœur du jeu avec le retour progressif de Thomas Monconduit et l'émergence qui se confirme d'Aïmen Moueffek aux côtés de Benjamin Bouchouari et Victor Lobry, je n'ai pas totalement confiance en Saïdou Sow en binôme du capitaine Anthony Briançon. Pour moi, il manque peut-être un deuxième défenseur central très fiable pour avoir un onze de départ qualitativement complet.

Ensuite, pour moi, le vrai problème de Laurent Batlles est que son effectif est désormais beaucoup trop chargé quantativement. L'ASSE a enregistré cinq arrivées cet hiver pour le seul départ d'Yvann Maçon. Il y a au moins un gardien, deux ou trois défenseurs et un ailier de trop chez les Verts pour garantir une bonne ambiance de vestiaire sur le long terme. Sainté n'a en effet plus que le championnat de Ligue 2 à jouer jusqu'à la fin de saison et il ne faut pas que la concurrence, qui est censée être positive, ne crée des états d'âmes néfastes au groupe.

Outre les joueurs écartés (Silva, Palencia, Dreyer), il faut faire en sorte de libérer quelques places pour disposer d'un groupe ajusté de 20 joueurs valides et laisser un peu de place aux joueurs du centre qui ne sont pas plus mauvais que certains. Je me dis par exemple qu'un Lenny Pintor par exemple peut très bien s'en aller pour laisser de l'espace à un Saban ou un Aïki … »

Alexandre CORBOZ

Garder Krasso et prendre encore un vrai renfort

« Je n'avais pas attendu les mauvais résultats pour m'indigner du Mercato réalisé l'hiver dernier, et j'avais émis de gros doutes aussi sur le Mercato réalisé cet été. Mes proches le savent : je leur avais dit que je voyais l'ASSE jouer le maintien cette saison. Je ne m'étais pas trompé, malheureusement. Et je ne pense pas me tromper en félicitant les dirigeants pour le Mercato réalisé cet hiver. Voilà enfin un vrai Mercato, avec de vrais renforts ! Un Mercato qualitatif plutôt que quantitatif. Avec cet effectif là, je ne vois pas l'ASSE rester très longtemps dans la zone rouge. Je pense qu'elle terminera dans le ventre mou de la L2. Mais attention : je ne tiendrais pas du tout ce discours si Jean-Philippe Krasso venait à partir d'ici la fermeture du marché, mardi prochain. Un départ de l'Ivoirien remettrait même complètement en cause ma vision de ce Mercato tellement il est important pour l'équipe. L'ASSE doit absolument le garder. L'idéal serait bien sûr de le prolonger mais ça, c'est une autre histoire. Après, ce serait bien de dégraisser, bien sûr, car il y a un trop plein, et que pas mal de joueurs seront au chômage technique s'ils viennent à rester. Mais je ne me fais pas trop d'illusions sur la plupart des « indésirables », tellement il serait miraculeux de trouver une solution pour eux... Et bien sûr, si les dirigeants pouvaient encore enrôler un bon joueur, quel que soit le poste... Un bon ailier droit, ce serait parfait, cela ne pourrait qu'encourager un peu plus Batlles à abandonner définitivement sa défense à trois. »

Laurent HESS