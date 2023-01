ASSE : les premiers mots de Larsonneur et Appiah, Perrin évoque la suite du mercato

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Les raisons de signer

Appiah : "Quand on vient à Sainté, on ne vient pas dans un petit club, mais dans un club très médiatisé. Si je suis là, c'est que je suis persuadé qu'on peut relever le challenge du maintien. J'ai senti que je pouvais devenir un joueur important de cette équipe. J'ai aussi été séduit par le style de jeu du coach."

Larsonneur : "J'ai pris la décision de rejoindre l'ASSE pour le défi du maintien. Le football est fait de choix et je l'assume complètement. Jérémie Janot a été de bons conseils avec moi et il m'a parlé de ses belles expériences à Geoffroy Guichard."

Objectif maintien

Appiah : "Dans les prochaines semaines, il faudra être fort dans les deux surfaces, tueur devant et imperméable derrière."

Larsonneur : "Saint Étienne, ça parle à tout le monde. Ça fait rêver beaucoup de monde et je vois que j'ai signé dans un grand club."

Par ailleurs, Loïc Perrin, coordinateur sportif du club, en a dit un peu plus sur le mercato hivernal. "On va voir s'il y aura des opportunités pour nos autres gardiens, mais il n'y a rien de concret. On regarde dans toutes les lignes, et notamment défensivement. On espère avoir d'autres arrivées d'ici Niort. Nos deux recrues ne sont pas venues pour l'aspect financier. C'est bien de le dire aussi, même si on rencontré des refus de la part des joueurs pistés."