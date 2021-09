ASSE : Laurent Batlles a fait un Mercato opposé à celui des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Alors que pour raisons économiques, l'ASSE est restée plutôt sage sur le Mercato 2021, ne signant qu'un seul joueur (Ignacio Ramirez) dans les dernières heures du marché sur la base d'un prêt sec de 300 000€, l'ESTAC a adopté une posture beaucoup plus agressive cet été.

17 recrues dont 4 joueurs de City !

Soutenu par le City Group, le promu aubois – entraîné par Laurent Batlles – est tout simplement le club qui a réalisé le plus d'opérations d'après L'Est-Eclair. Bien que Troyes n'a pas beaucoup fait parler dans les gazettes, l'actuelle lanterne rouge de Ligue 1 a fait venir 17 joueurs durant l'intersaison.

Outre Jessy Moulin, arrivé de Saint-Etienne, Metinho (Fluminense), Mama Baldé (Dijon), Renaud Ripart (Nîmes), Rominigue Kouamé (LOSC), Giulian Biancone (AS Monaco), Gerson Rodrigues (Dynamo Kiev), Myjola Kukharevych (Lviv), Yasser Larouci (Liverpool), Youssouf Koné (OL), Adil Rami (libre), Xavier Chavalerin (Reims) et Nassim Chadli (Nîmes) sont arrivés pour 18 M€ en plus des quatre prêtés par le club fanion de Manchester City (Patrick Roberts, Philippe Sandler, Issa Kaboré, Erik Palmer-Brown).