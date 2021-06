ASSE : le compte est bon, 10 joueurs ont déjà quitté les Verts cette intersaison !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Après Stéphane Ruffier, licencié en janvier dernier, 10 joueurs ont quitté l'ASSE cet été. Tous étaient en fin de contrat et ne reviendront pas, même si un léger doute accompagne toujours le cas Romain Hamouma. Outre l'ancien caennais, les départs de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet ont été actés, tout comme ceux de Rayan Souici, Lucas Llort, Jérémy Porsan-Clémenté et Setigui Karamoko, qui ne sera donc resté qu'une seule saison au club, en réserve. A ces départs il faut ajouter ceux des trois joueurs qui étaient prêtés la saison passée, à savoir Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen), Anthony Modeste (Stuttgart) et Pape Cissé (Olympiakos).

ASSE - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Nordin #ASSE https://t.co/fMf3cGlRtU — But! Saint-Étienne (@ButASSE) June 27, 2021