ASSE : le programme de l’été est connu, immense coup dur Mercato en vue pour Perrin ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

On connaît le programme des matches amicaux de l’ASSE cet été. Les Verts vont faire dans le local/régional en affrontant la sélection de l'UNFP à Andrézieux (12 juillet), puis Grenoble (15 juillet), Clermont (22 juillet), Annecy (26 juillet) et Montpellier pour finir le 29 juillet au Grau du Roi. En parallèle, Loïc Perrin a déjà lancé les grandes manœuvres en vue du mercato à venir et entend se monter agressif avec quatre à huit recrues dans le viseur.

De Sousa vers un autre club de L2 ?

Dans le sens inverse, en plus du dégraissage massif annoncé dans l’effectif de l’ASSE, L’Équipe annonce que le coordinateur sportif des Verts pourrait perdre son bras droit pour le recrutement ! Arrivé cet hiver, Luis De Sousa, ancien directeur sportif de Troyes, se trouve courtisé par un autre club de Ligue 2. Un tel départ serait un immense coup dur pour l’ASSE, l’insider Mohamed Toubache-Ter décrivant Luis De Sousa comme « le patron. »