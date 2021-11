ASSE : le projet Bodmer - Roussier confirmé, des premiers noms ont fuité au Mercato !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

But! a été le premier à vous révéler l’information hier après-midi : le duo Mathieu Bodmer - Jean-Michel Roussier porte bel et bien un projet de rachat à l’ASSE. Les deux hommes se sont côtoyés récemment chez Mediapro et ont gardé le contact.

Ce projet tiendrait la corde, alors que les offres de rachat doivent être rendues aujourd'hui au cabinet KPMG. Le projet Roussier-Bodmer serait soutenu par des fonds suisses et nord-américains. RMC Sport puis Foot Mercato, qui se sont appropriés l'information...., l'ont confirmée plus tard hier soir en avançant même des premiers noms en vue du mercato.

« Roussier et Bodmer sont très bien placés, confirme FM. Pour mener a bien ce projet sportif, l'ancien milieu d'Amiens, Lille ou encore du PSG, plancherait sur les contours de sa future équipe, et penserait à certains joueurs pour renforcer son effectif : Tanguy Kouassi (19 ans, Bayern Munich) et Eliaquim Mangala (30 ans, libre). »

