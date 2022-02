ASSE - Le rendez-vous de Didier Bigard : « Les meilleurs renforts ? Sacko… et Hamouma »

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Le vrai bilan ne se fera qu’au mois de mai et dépendra de la réussite de l’opération maintien pour laquelle ils ont été engagés en janvier. Mais puisque l’ASSE vient d’enchaîner trois victoires et un nul en championnat, les premiers marqueurs sont plutôt fluo. Du moins pour ceux qui ont, plus ou moins, joué, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Falaye Sacko, Elia Mangala et Bakary Sako. Pour Joris Gnagnon et Enzo Crivelli, on va se montrer patient. Le passé nous a appris à l’être. Pour certains, il aurait fallu une saison de plus pour juger leur l’efficacité et apprécier celle des chirurgiens stéphanois qui leur ont redonné des ailes pour planer sur d’autres terrains. Modeste vient d’inscrire son quinzième but en vingt-deux matches avec Cologne alors que son compteur en vert était resté bloqué au rouge, zéro tir cadré, en huit bouts de rencontres (trois comme titulaire). Si on revient sur ce mauvais scénario, c’est parce que la crainte d’un vilain remake a été redoutée avec Enzo Crivelli. La réaction du club démentant une rumeur d’intervention chirurgicale montre que ce soupçon a chatouillé quelques susceptibilités. «Dire qu'Enzo a un problème aux adducteurs tellement important qu'il va se faire opérer, c'est de la désinformation. Il est déjà en réadaptation. On est loin de la visite chez le chirurgien ». On découvrira donc peut-être très vite ce que peut apporter le grand Crivelli, plus vite que pour Joris Gnagnon. Si Dupraz avait précisé que l’ex-Rennais, loin de sa forme, était là avant sa prise de fonctions, il a dernièrement amendé son discours « C'est mieux. Je ne lui avais pas souvent fait ce genre de compliment. Ce matin oui ».

Romain Hamouma est un joueur génial

D’autres ont heureusement pu être lancés plus vite dans le grand bain. Baky Sako, on connaît, on redécouvre tout doucement, la faute à des soucis musculaires pas vraiment surprenants pour un joueur resté hors compétition pendant près de deux ans. Un pari pour lui et pour le club. Seuls les optimistes miseront gros. Fort d’un état d’esprit qui a plaidé pour lui, il apportera sans doute plus dans le vestiaire que sur le terrain.

Ce pouvait être aussi le pronostic pour Sada Thioub écarté à Angers et en manque de rythme. Mais, sans bruit, il a déjà disputé sept matches dont quatre comme titulaire et dimanche, passeur pour Bouanga, il a été à l’origine du but de Khazri. Ce n’est pas si mal pour quelqu’un dont on disait qu’il arrivait dans les valises de Paul Bernardoni. Reste à savoir s’il ne fait pas doublon avec Arnaud Nordin.

On en arrive naturellement au deuxième angevin de ce mercato. L’ancien Nîmois apporte-t-il plus qu’Etienne Green? Pas par son jeu au pied mais il a forcément plus d’expérience et on ne va pas l’accabler sur sa sortie manquée face à Strasbourg «Je fais une erreur d’appréciation». Les dirigeants stéphanois en ont-ils fait une, en recrutant un gardien? Dupraz avait certes dit que ce n’était pas une priorité, mais on n’était pas obligé de le croire et, depuis, il se félicite de cette arrivée « Il apporte de la sérénité ».

Ce devait être aussi le cas pour Eliaquil Mangala, mais si on reste sur notre faim, on peut difficilement en être surpris. Celui qui avait été un transfert record à Manchester City, n’a disputé qu’une quarantaine de matches en quatre ans et il a besoin de retrouver le rythme, on l’a encore vu dimanche comme avant à Clermont, ce qui n’avait pas inquiété son entraîneur « il est en difficulté parce qu’il ne triche pas et si nous sommes plus cohérents en ce moment c’est aussi parce qu’il fait avancer son équipe sans se soucier de sa forme actuelle. Il nous apporte plus qu’il nous pèse ».

C’est sans doute vrai, mais si Mangala s’en sort c’est aussi grâce aux prestations impeccables de Falaye Sacko que Dupraz a eu le flair de placer dans l’axe où il apporte son sens du placement et sa vitesse. Pour beaucoup, l’international malien est la plus grande réussite du marché hivernal avec celui qui reste un magicien quand il est sur le terrain en pleine possession de ses moyens. Romain Hamouma, buteur, passeur détonateur que Claude Puel aurait tant « aimé avoir à ses débuts ». Et que Pascal Dupraz se félicite de diriger « C’est un joueur juste génial ».

Didier BIGARD